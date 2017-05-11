​Ключевые месторождения Югры останутся в зоне мобильного доступа

Вахтовики Сургута, Нефтеюганска и Пыть-Яха стали чаще звонить близким и общаться в популярных мессенджерах. С начала года связисты «МегаФона» в 3 раза увеличили количество базовых станций на ключевых месторождениях региона и обеспечили стабильной связью и мобильным интернетом тысячи работников нефтедобывающего комплекса Югры.

Специалисты «МегаФона» вели строительство в районе Приобского и Асомкинского месторождений, а также Угут-Киняминской группы месторождений. Теперь мобильная связь 2G/3G-стандартов доступна сотрудникам предприятий, которые разрабатывают эти нефтяные участки. Они могут звонить и пользоваться мобильным интернетом не только в городах, где проживают, но и на нефтепромысле.

Месторождения удалены от населенных пунктов на десятки километров. Для тех, кто работает вахтовым методом, мобильный телефон – основное средство связи с «большой землей». После запуска 3G на месторождениях связисты зафиксировали взрывной рост передачи данных в своей сети. Нагрузка на объекты связи, размещенные на промыслах, сравнима с объемом трафика, который «качают» базовые станции, например, в центре Нефтеюганска. Больше всего у нефтяников популярны онлайн-кинотеатры, игровые приложения, а также звонки через мессенджеры и социальные сети.

«Нефть и газ – основа экономики Югры, в этой сфере заняты более 25% трудоспособного населения региона. Естественно, что обеспечить надежной связью нефтяников – стратегически важная для «МегаФона» задача. Мы строим новые базовые станции, модернизируем оборудование, расширяем емкость сети, чтобы там, где живут и работают эти люди, индикатор уровня сигнала показывал максимум», – поделился Алексей Тащиев, руководитель по инфраструктуре компании «МегаФон» в Югре.

Сегодня мобильная связь «МегаФона» доступна 96% населения Ханты-Мансийского автономного округа. Подключиться к сети оператора можно в любом из 73 салонов региона.