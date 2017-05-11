​Сбербанк за год закрыл почти 1350 отделений

1348 отделений Сбербанка по стране закрылись за год: такие данные приводятся в отчетности банка по российским стандартам бухучета (РСБУ). По состоянию на 1 мая этого года у банка — 14 826 отделений, притом, что в прошлом году это количество составляло 16 174 офиса.

Отметим, что закрытия ведутся в соответствии с позицией главы кредитной организации Германа Грефа, который в декабре говорил, что рано или поздно сеть отделений должна будет начать сокращаться. «На мой взгляд, физическая сеть еще какое-то количество лет просуществует, — отмечал он. — Темпы ее сокращения будут нарастать, но в ближайшие пять-семь лет рано говорить о том, что потребительские привычки людей, особенно людей старше 40 лет, сильно изменятся. Поэтому, я думаю, что от 50 до 70% сети нам придется сохранять и через пять лет».

Кроме того, ранее Греф отмечал, что сеть банкоматов перестанет расширяться, поскольку все большее количество клиентов предпочитают не выводить деньги с карт, а пользоваться исключительно пластиком. «Сегодня эта сеть достаточна, больше мы ее развивать не собираемся», — заключил он.