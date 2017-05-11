​В праздновании Дня Победы приняли участие 85 тысяч сургутян

В мероприятиях, посвященных Дню Победы, приняли участие 85 тысяч сургутян, подсчитали в городской мэрии. Праздничные мероприятия 9 мая проходили сразу на нескольких площадках. Начались они утром с акции «Живая цепь памяти», в которой приняли участие студенты и преподаватели госуниверситета. Из рук в руки от здания университета на мемориал Славы было передано 1240 гвоздик – именно столько сургутян не вернулось с войны.

В торжественном параде приняли участие около 570-ти человек: представители военно-патриотических объединений города, сотрудники Управления Министерства внутренних дел России по Сургуту и спецназа «Север». Сразу после парада состоялось шествие «Бессмертного полка». Тысячи сургутян прошли в пешей колонне по центральным улицам города с портретами своих родственников, ветеранов войны, чтобы напомнить о героизме советского народа. В прошлом году в «Бессмертном полку» прошли почти 20 тысяч горожан. В администрации отмечают, что количество желающих принять в нем участие растет год от года.

Продолжением праздника стал митинг возле Вечного огня, на котором присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и трудового фронта, блокадники Ленинграда, дети войны. Завершился праздник показательными полетами пилотажной группы «Барсы» и красочным салютом на площади у Театра СурГУ.

Фоторепортаж с празднования Дня Победы можно посмотреть здесь.