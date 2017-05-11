​Песков не смог прокомментировать налог на малодетность

Новое предложение ввести налог на бездетность и малодетность в России не вызвало энтузиазма у власти: так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог прокомментировать эту идею, сообщает ТАСС.

«Комментария нет, потому что я не понимаю, о чем идет речь», — сказал чиновник. Ранее с критикой законопроекта выступили в Госдуме, Общественной палате и СПЧ. Напомним, что идея ввести налог принадлежит главе Института демографии, миграции и регионального развития Юрию Крупнову, который подготовил и направил президенту Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей». Документ предполагает введение налога с целью решить проблему нехватки рабочих кадров и повысить обороноспособность страны.