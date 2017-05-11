​Кремль объяснил, почему на Параде Победы не было иностранных гостей

Иностранных гостей на прошедшем 9 мая Параде Победы в Москве не было, поскольку их не позвали: так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов.

«Поскольку речь шла не о юбилее, то какого-то широкого международного участия не предусматривалось», — сказал он, его слова приводит ТАСС. Отдельно был приглашен лишь президент Молдавии Игорь Додон — он получил приглашение от Владимира Путина во время недавней встречи на полях саммита ЕврАзЭС в Бишкеке.