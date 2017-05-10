​В Пыть-Яхе следователи устанавливают обстоятельства смерти подростка

В Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка. Юношу, 2005 года рождения, доставили в Пыть-Яхскую окружную клиническую больницу 4 мая в состоянии клинической смерти. Через несколько часов подросток скончался в отделении реанимации.

«В ходе визуального осмотра тела погибшего видимых телесных повреждений не было обнаружено. Вместе с тем, в целях установления обстоятельств произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным следствия, подросток погиб в результате отравления газом «пропан», которым мальчик надышался из туристического газового баллончика», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме этого, в рамках уголовного дела запланировано проведение посмертной наркологической экспертизы, которая позволит выяснить страдал ли подросток токсикоманией. Также в ходе следствия будет дана оценка действиям работников системы профилактики, поскольку ребенок состоял на профилактическом учете.