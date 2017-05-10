​Размер премий членов правления «Роснефти» вырос в 100 раз: «Это все-таки вопрос к правительству»

Общий размер премий, выплаченных «Роснефтью» десяти членам правления компании в первом квартале 2017 года, в 100 раз превышает размер выплат за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на квартальный отчет компании. Согласно документу, общий размер выплаченных в первом квартале 2017 года членам правления «Роснефти» премий составил более 1,454 млрд руб. Годом ранее эта сумма составляла 14,663 млн руб.

Уточняется, что премии были выплачены за «успешную реализацию крупных, стратегически значимых проектов, а также в связи с награждением государственными наградами Российской Федерации». Представитель «Роснефти» пояснил изданию «Ведомости», что в первом квартале членам правления компании была выплачена премия за реализацию сделок по выкупу у государства 50,08 процента акций «Башнефти» и продаже инвесторам 19,5 процента самой «Роснефти».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать увеличение премии правлению госкорпорации переадресовал вопрос правительству. «Это вопрос не к нам. И с точки зрения директив по голосованию представителям государства это все-таки вопрос к правительству», — сказал он.