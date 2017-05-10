​Югра укрепила позиции в рейтинге социально-политической устойчивости регионов

Югра укрепила позиции в рейтинге социально-политической устойчивости российских регионов, составленном фондом «Петербургская политика» по итогам апреля.

Ханты-Мансийский автономный округ остался в группе регионов с высокой устойчивостью, прибавив за месяц 0,1 балла (до 7,6 баллов). Положительно на позициях ХМАО сказались подписания соглашений о сотрудничестве главы региона и муниципалитетов с рядом банков и крупных компаний, подготовка к открытию в Сургуте нового операционно-реанимационного корпуса окружного кардиодиспансера, открытие отделения общеврачебной практики поликлиники №2 в Нижневартовске, а также восьмое место в рейтинге информационной активности культурной жизни субъектов РФ с населением 1-2 млн человек Министерства культуры. Отрицательную роль сыграли ряд громких арестов, задержание при даче взятки начальника отдела МВД города Радужный Александра Валюхова и отставка директора окружного департамента социального развития Марии Краско.

Тюменская область в рейтинге также расположилась в группе регионов с высокой устойчивостью с 7,8 баллами, а Ямал — в группе регионов с максимальной устойчивостью с 8,3 баллами.