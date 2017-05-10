​Следователи просят помощи в розысках пропавшей жительницы Лангепаса // ФОТО, ПРИМЕТЫ

Следователи просят помощи в розысках пропавшей в конце апреля жительницы Лангепаса Татьяны Матвеевой, 1958 года рождения. Женщина ушла из дома, расположенного по улице Мира, 44, 21 апреля и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

По факту безвестного исчезновения Татьяны Матвеевой Лангепасским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проводится доследственная проверка.

Приметы пропавшей: рост 163 см., худощавое телосложение, европейский тип лица, кожа смуглая, волосы черного цвета с сединой, длинные, нос с небольшой горбинкой, глаза карие, губы тонкие.

Была одета: куртка болоньевая черного цвета, длинной до колен, сапоги черного цвета на молнии.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении Татьяны Матвеевой, либо об обстоятельствах ее исчезновения, возможно имеющих значение для следствия, просим позвонить по телефонам: 8(34669)5-04-36, 2-36-07, 2-36-09 (Лангепасский межрайонный следственный отдел), 8(34669)91-414 (дежурная часть ОМВД по г. Лангепасу).