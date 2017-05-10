​В рамках акции «Авто-МотоДонор» жители Югры сдали 285 литров крови

За неделю акции «Авто-МотоДонор – 2017» жители Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска сдали 285 литров консервированной крови, более 130 литров плазмы и 1131 доз тромбоцитов. Все заготовленные компоненты после соответствующего обследования будут направлены в медицинские организации округа, сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения.

«Мероприятие проводится регулярно два раза в год на протяжении уже нескольких лет. Его целью - привлечение внимания участников дорожного движения к вопросам регулярного донорства крови и проблеме дорожно-транспортного травматизма, активная заготовка крови и её компонентов», - отметили в департаменте.

На этот раз кровь хотели сдать 900 югорчан, однако по медицинским показаниям донорами смогли стать 800 из них. В том числе свою кровь дали участники сургутского байк клуба «Райдо» и работники отдела ГИБДД УМВД по Сургутскому району. Участникам были вручены памятные подарки от Службы крови.