​В Югре в четверг ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду

В четверг, 11 мая, местами в Югре ожидается усиление ветра переменных направлений до 11-16 метров в секунду, дождь и мокрый снег. Температура воздуха, по прогнозам Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью составит +3,+8 ºС, при прояснениях -3,+2 ºС, днем +10,+15 ºС, местами +4,+9 ºС. 12 и 13 мая также пройдет дождь и мокрый снег, ветер будет умеренный, местами порывами до сильного.