​В Мегионе завершено расследование убийства

Житель Мегиона предстанет перед судом по обвинению в нескольких преступлениях: убийстве, незаконном приобретении и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. В настоящее время расследование уголовного дела завершено и в скором времени обвиняемый предстанет перед судом.

В пресс-службе СУ СКР по Югре напомнили, что убийство было совершено в ночь на 22 марта. Тогда в правоохранительные органы поступил телефонный звонок от жительницы города, которая сообщила, что из соседней квартиры раздаются громкие крики. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в квартире тело мужчины, 1971 года рождения, с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления был задержан хозяин квартиры, который, по версии следствия, в ходе ссоры со своим знакомым нанес ему несколько ножевых ранений. В этот же день обвиняемый был задержан, а в дальнейшем - заключен под стражу.

В ходе проведения следственных действий на месте преступления – в квартире обвиняемого, следователями были обнаружены патроны, пули и гильзы, которые являются штатными боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию – винтовкам, а также сыпучее вещество массой 71 грамм, которое, согласно заключению судебной взрывотехнической экспертизы, является бездымным охотничьим порохом, то есть взрывчатым веществом, предназначенным для снаряжения патронов и производства взрывного устройства.