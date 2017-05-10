​ВЦИОМ: Больше половины россиян считают, что время для крупных покупок еще не пришло

В апреле 58 процентов россиян считали, что сейчас еще не время для совершения крупных покупок, выяснили в ходе опроса аналитики ВЦИОМ. Противоположного мнения придерживались 24 процента опрошенных.

Что касается кредитов, лишь 12 процентов респондентов считают, что сейчас вполне подходящее время для крупных займов, тогда как большинство (75%) дает негативные оценки.

Отношение россиян к банковским вкладам в последние месяцы несколько улучшилось: 52 процента в апреле считают, что свободные средства сейчас лучше положить на счет в банке, тогда как 29 процентов придерживается противоположной точки зрения. О необходимости сократить повседневные расходы в апреле сообщили 66 процентов. Напротив, быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 21 процент опрошенных.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 25-27 марта и 25-27 апреля 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.