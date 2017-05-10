Депутат Госдумы из Югры погиб на отдыхе в Израиле

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Тарасюк погиб на отдыхе в Израиле, сообщает Znak.com со ссылкой на источник во фракции. По данным издания, трагедия произошла 6 мая. Обстоятельства смерти неизвестны.

«Фракция ЛДПР с прискорбием сообщает, что на 69 году жизни скончался наш друг и товарищ, депутат фракции ЛДПР в Госдуме Василий Михайлович Тарасюк. Его уход из жизни шокировал всех его коллег и друзей: до последнего своего дня Василий Михайлович вел активный образ жизни и оставался очень деятельным человеком», - сообщается на официальном сайте депутата.

Василий Тарасюк избран в Госдуму по федеральному списку ЛДПР. До действующего, седьмого, созыва он неоднократно избирался в парламент от региональных групп Югры и Ямала. В Госдуме он занимал пост первого зампреда комитета по природным ресурсам.

В разное время он занимал управленческие должности в нефтяных компаниях «Ватьеганнефть», «ЛУКОЙЛ – Когалымнефтегаз», «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», был генеральным директором ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод». Избирался депутатом Когалымского городского Совета народных депутатов, Когалымской городской Думы Ханты-Мансийского АО.