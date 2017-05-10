​Умер автор хита Children Роберт Майлз // ВИДЕО

Итальянский диджей Роберт Майлз умер на 48-м году жизни 9 мая, сообщает ТВ центр, отмечая, что музыкант скончался в Испании из-за не называемого заболевания.

Роберт Майлз известен как основатель стиля дрим-хаус, одним из ярких моментов которого стал трек Children, написанный им в 1994 году. Он стал хитом в 1996 году — многие слушатели, не имея понятия о Майлзе, однако, регулярно слышат эту тему по радио или по ТВ.