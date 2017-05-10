​В России предлагают ввести налог для семей с одним ребенком

В России предлагают ввести налог на малодетность — для бездетных не по медицинским показателям и для семей с одним ребенком. Соответствующее предложение содержится в проекте закона «О статусе многодетных семей», разработанном Институтом демографии, миграции и регионального развития, пишут «Известия». Размер налога пока не определен.

В документе, цель которого повысить статус многодетных семей, также содержатся предложения по их поддержке. Концепция закона предусматривает разделение многодетных семей на три категории: малоимущие (на обеспечении государства), зажиточные (на частичном гособеспечении) и состоятельные. Это позволит дифференцировать меры поддержки и сделать их максимально адресными. Предлагается установить ежемесячные денежные выплаты в зависимости от количества детей, а также оказывать поддержку в виде конкретных вещей или услуг. При этом деятельность по уходу за детьми должна быть включена в общий трудовой стаж. Ряд мер касается квартирного вопроса. Авторы законопроекта предлагают предоставлять многодетным семьям право на расселение в передовых по качеству жизни специализированных поселениях — городках демографического будущего.