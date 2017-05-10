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​Средняя Азия стала ближе для путешественников из Югры

Для путешественников из Югры страны Средней Азии стали ближе за счет развития полетов авиакомпании S7. Этим летом перевозчик начал осуществлять рейсы из Новосибирска в Сургут и Нижневартовска на самолет Embraer, рассчитанных на 70 кресел. Учитывая разветвленную маршрутную сеть S7, то аэропорт Новосибирска может стать крупным хабом.

«Аэропорт «Толмачево» удачно расположен географически. Если посмотреть на карту, то Новосибирск — идеальное место для хаба с учетом огромных территорий России. Если пассажир летит, например, с Урала в Среднюю Азию, то для чего ему лететь через Москву? Это неудобно. Перелет из Нового Уренгоя в Пекин через Москву занимает более 12 часов, через Новосибирск — семь с половиной. Кроме того, это единственный российский аэропорт за Уралом, у которого две независимые ВПП, что дает аэропорту больше преимуществ», - рассказал в интервью газете «КоммерсантЪ» гендиректор ЗАО «Группа компаний С7» Антон Еремин.

По его словам, новосибирский «Толмачево» являет собой пример, когда аэропорт заинтересован в развитии. Сотрудники воздушной гавани и перевозчика совместно работают над программой развития трансферных авиаперевозок.

«Уже сейчас каждый третий наш пассажир в Новосибирске — трансферный, рассчитываем, что по итогам года доля таких пассажиров будет не менее 35 процентов. Сейчас в Толмачево открывается стерильная зона между внутренним и международным терминалами, которая есть не во всех московских аэропортах. – рассказывает Еремин, - Это позволяет сокращать стыковочное время, делать его меньше, чем в Домодедово. В Толмачево даже самая долгая стыковка между международным и внутренним рейсами занимает 1 час 20 минут».

Добавим, что S7 является одним из крупнейших авиационных игроков на рынке и открытие рейсов из Сургута и Нижневартовска в Новосибирск составит существенную конкуренцию авиакомпаниям, которые занимают данный маршрут на протяжении ряда лет. В первую очередь это касается «ЮТэйр», который перевозит пассажиров по этому направлению из двух югорских муниципалитетов. Кроме того, из Нижневартовска в Новосибирск полеты также осуществляет «ИрАэро», а из Сургута – «Ангара».


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Сегодня в 12:12, просмотров: 105, комментариев: 0


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