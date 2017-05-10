​Стали известны первые полуфиналисты «Евровидения»

Десятка стран, которые прошли в полуфинал конкурса песни «Евровидение — 2017», выглядит так: Молдавия, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия. Как сообщается на сайте конкурса, также выступила украинская певица Джамала, которая исполнила две песни — «Заманили» и «1944» (последняя победила на прошлогоднем конкурсе и предоставила Украине право стать хозяйкой «Евровидения» в этом году).

Вторая десятка определится завтра, 11 мая. А финал назначен на 13 мая. Впрочем, на российском ТВ его не увидят: в этом году в конкурсе не участвует российский артист, поэтому телеканалы отказались от трансляции шоу.