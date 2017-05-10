​В ДТП в Нижневартовском районе погиб человек // ФОТО

Утром в Нижневартовском районе на девятом километре автодороги «Нижневартовск — Излучинск» в ДТП погиб человек. Как передает УМВД России по Югре, трагедия случилась в 8:20.

«По предварительным данным, водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Креста», не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие. В результате ДТП пассажир «Тойоты» погиб на месте», — говорится в сообщении ведомства.

Полиция устанавливает причины произошедшего и личность погибшего.