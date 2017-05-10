​Биткоин впервые вырос до 1700 долларов

Курс виртуальной валюты биткоин накануне впервые пробил отметку 1700 долларов, передает Business Insider: он составляет 1720,82 доллара.

Причем, по мнению экспертов издания, курс растет без видимых на то причин. Возможно, его поддерживают ожидания трейдеров, которые рассчитывают на то, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США разрешит работу первого в мире биржевого фонда биткоинов. Кроме того, в марте Япония признала биткоин официальным платежным средством — возможно, это также повлияло на рост востребованности валюты.