​Навальному сделали операцию на глаз в Испании

Оппозиционный политик Алексей Навальный перенес операцию на глаз в испанской Барселоне, о чем он сам сообщил в своем инстаграме.

«Зрение, мне сказали, к сожалению, будет восстанавливаться несколько месяцев. Пока правым глазом вижу только первую строчку (где те самые Ш и Б). На просьбу установить мне рентгеновское или инфракрасное зрение в больнице ответили категорическим отказом», — пошутил он.

Напомним, что операция понадобилась после того, как в конце апреля на Навального напали и плеснули ему в лицо зеленкой. Препарат попал в глаз.