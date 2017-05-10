​Отключение горячей воды в Москве перенесли из-за холодов

Власти Москвы проявили чудеса человечности и перенесли отключение горячей воды в жилых домах из-за похолодания, о чем сообщает РИА Новости.

«В связи с холодной погодой гидравлические испытания переносятся с 10 на 15 мая, то есть горячую воду в домах начнут отключать позже», — приводит информагентство слова заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Напомним, что профилактические отключения горячего водоснабжения в городе планировались с сегодняшнего дня.