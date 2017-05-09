​Путин: «Нет силы, которая могла бы покорить наш народ»

Президент РФ Владимир Путин в своей речи на параде Победы а Москве сказал, что «нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ». Его слова приводит «Россия-24».

Народ стоял насмерть, защищая родную землю, говорит российский лидер, и совершил, казалось, невозможное — «развернул назад кровавое колесо Второй Мировой войны». «Мы никогда не забудем, что свобода Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды», — заключил Владимир Путин.