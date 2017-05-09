​Путин не поздравил с Днем Победы лидеров Украины и Грузии

Президенты Украины и Грузии не упомянуты в тардиционных поздравлениях российского лидера с Днем Победы. Как сообщается на сайте Кремля, «Владимир Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне».

«В поздравительных посланиях президента России подчеркивается, что День Победы — священная дата и символ беспримерного героизма наших отцов и дедов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма», — говорится в сообщении пресс-службы.