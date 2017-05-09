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​Михалков сравнил европейскую премию «Ельцин Центра» с наградой Вермахта

Кинорежиссер Никита Михалков сравнил премию, присужденную «Ельцин Центру» в Европе, с наградой Третьего рейха. Как передает «Интерфакс», учреждение получило один из призов премии «Лучший европейский музей» за 2017 год. Михалков прокомментировал это событие так: «Я не удивлен и реагирую на это точно так же, как если бы я узнал, что гражданин Советского Союза, какой-нибудь Коцюбайло, ставший полицаем, получил железный крест от Вермахта».

Представители музея в специальном обращении на сайте извинились за слова Михалкова перед европейскими коллегами. Однако тот не успокоился: «Я гражданин своей страны и я русский художник, всю жизнь проживший в России, — заявил он. — Следовательно, то, что я высказываю, я высказываю как гражданин, а то, как я это делаю, это мое художественное право».

По мнению Михалкова, «Ельцин Центр» получил премию, поскольку несет идеологию, которая устравивает Запад, который душит Россию санкциями. «А как художник я использую метафору, и она очень проста — «Ельцин Центр» получает награду за службу, противоречащую интересам нашей страны, — заключил он. — А разве полицаи получали награды не за тоже самое? Ведь даже согласно указу короля Пруссии Вильгельма II, железным крестом должны были награждаться без различия чинов и состояния, в том числе граждане оккупированных стран, за заслуги во благо немецких Вооруженных сил и во благо их союзников, за службу вопреки интересам своей страны. Что, собственно, сегодня мы и видим в работе «Ельцин Центра».


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Сегодня в 08:58, просмотров: 181, комментариев: 0


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