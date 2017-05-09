​Михаил Селюков поздравил югорчан с Днем Победы

Уважаемые земляки!

Примите мои искренние поздравления праздником Великой Победы!

9 мая - всенародный праздник, объединяющий все поколения россиян. В нем выстраданная боль и величие нашего народа, мужество и героизм Солдата-Победителя, слезы потерь и радость встреч, счастье и надежды мирной жизни. Этот день дорог всем нам, потому что он – частичка личной истории каждой семьи, символ национальной гордости, единства и силы народного духа.

Мы все обязаны ветеранам самой своей жизнью, счастьем растить своих детей, возможностью учиться и мирно трудиться. И наш долг – сделать все возможное, чтобы каждая страница истории Великой Победы была бережно сохранена и передана подрастающему поколению. Пусть этот светлый майский праздник навсегда остаётся в наших душах источником гордости за отцов и дедов-победителей.

Желаю Вам неизменных успехов на благо настоящего и будущего России. Доброго здоровья, процветания и благоденствия Вам и Вашим семьям!