​Сборная России обыграла команду Германии на ЧМ по хоккею — 6:3

В понедельник, 8 мая, в немецком Кёлне сборная России обыграла команду Германии — 6:3. Это — третья победа в трех играх российских хоккеистов на турнире. 5 мая Россия выиграла у Швеции (2:1), 7 мая — у Италии (10:1).

Сегодня отличились Вадим Шипачёв и Никита Кучеров, которые оформили дубль, Сергей Плотников и Никита Гусев. В третьем периоде Брукс Мацек, Филипп Гогула и Фредерик Тиффельс сумели поразить ворота Андрея Василевского.

Омрачила игру травма капитана сборной Сергея Мозякина, которого в первом периоде грубым приемом вывел из игры немецкий форвард Патрик Хагер. До конца матча лидер магнитогорского «Металлурга» не вышел на лед. У 36-летнего форварда подозрение на сотрясение мозга, уточняет sport-express.ru.

Следующую игру на турнире подопечные Олега Знарка проведут 11 мая против команды Дании.

Отметим, что нынешняя сборная России — самая молодая за последние 14 лет. Средний возраст игроков - 24,6 года.