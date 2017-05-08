​Жители Октябрьского района в Единый день электронных услуг смогут зарегистрироваться на портале Госуслуг

19 мая во всех Многофункциональных центрах Октябрьского района пройдет Единый день электронных услуг. В рамках мероприятия будет организована возможность регистрации на портале Госуслуг. «Специалисты МФЦ подробно расскажут о том, что представляют собой электронные сервисы и как можно ими воспользоваться, проведут мастер-класс по работе в личном кабинете на сайте, покажут насколько легко и удобно им пользоваться и как можно решить те или иные вопросы, не покидая собственного дома», - рассказали в пресс-службе МФЦ.

Авторизованные пользователи получают возможность не только получать справочную информацию о предоставлении органами государственной власти различных услуг, но и направлять электронные заявления по более чем 500 услугам.