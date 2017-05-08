​Председатель Пыть-Яхской городской общественной организации ветеранов представит Югру на II Всероссийском форуме серебряных добровольцев

Председатель Пыть-Яхской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Пыть-Яхского городского совета ветеранов войны и труда, волонтер отряда «Золотого возраста» Галина Бенке представит Югру на II Всероссийский форум серебряных добровольцев.

Форум пройдет с 25 по 28 мая в Нижнем Новгороде, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей. На нем граждане старшего поколения и деятельные представители молодежи обсудят план работы по развитию серебряного добровольчества. Участников ждут увлекательные тренинги, панельные дискуссии, семинары, интерактивные зоны. Одним из главных событий станет «Минута славы» – выявление лучших региональных практик серебряного добровольчества для дальнейшей реализации на Всероссийском уровне. Организаторами мероприятия выступают Роспатриотцентр и Федеральное агентство по делам молодежи, партнером – Ассоциация волонтерских центров России.

Галина Николаевна Бенке родилась 15 февраля в 1930 году в городе Новороссийске. В 1941 году, когда началась война, ей исполнилось 11 лет. Галина Николаевна – жительница блокадного Ленинграда. В 16 лет юная Галина пошла работать на прядильно-ленточный комбинат в Ленинграде. В 1955 году по призыву комсомола поехала в Казахстан, осваивать целину. Затем в Семиозерном районе Кустанайской области трудилась учетчицей в одном из колхозов. Через некоторое время вышла замуж, появились двое детей. В 1994 году Галина Николаевна переехала к дочери в Пыть-Ях.