​Чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко застраховал свою жизнь в «Югории»

Российский биатлонист, чемпион мира Дмитрий Ярошенко застраховал свои жизнь и здоровье от несчастного случая и болезней в ГСК «Югория» на три миллиона рублей, сообщает пресс-служба компании.

«Из всех страховых я выбрал «Югорию», потому что она - наша родная, северная, к тому же с государственным статусом. Гарантом выступает Ханты-Мансийский округ в лице правительства, поэтому я уверен и в надежности страховки, и в качестве работы специалистов этой компании. Это не реклама, а мой личный выбор», - отметил спортсмен.

В пресс-службе компании подчеркнули, что биатлонисту были предложены самые низкие тарифы. Страховая защита по его договору действует 24 часа в сутки на территории всего мира.