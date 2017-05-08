​Владимир Якушев поручил эвакуировать всех людей из зоны затопления в Ишиме

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев работает в Ишиме, который переживает большой паводок. Глава региона осмотрел подтопленные территории и поручил эвакуировать всех граждан, чьи дома могут оказаться в зоне затопления. Он отметил, что службы города и района мобилизованы, специалисты в полном объеме выполняют свои обязанности в условиях ЧС, сообщает пресс-служба правительства области.

По последним данным ГУ МЧС региона, в городе подтоплены 3474 дачных дома и 28 жилых домов, в Ишимском районе подтоплено 674 дачных дома и 65 домов. Из подтопленных домов, а также из зоны возможного подтопления эвакуировано 305 человек, из них 246 человек размещены у родственников, 59 человек - в пунктах временного размещения. Для них организовано горячее питание, медицинское обслуживание. Специалисты социальных служб провели беседы с пострадавшими, определили потребность в предметах первой необходимости.

В город прибыл вертолёт МИ-8 МЧС России. 12 бригад МЧС проводят аварийно-спасательные и восстановительные работы. Всего в Ишиме борьбу со стихией ведут более 500 человек и 163 единицы техники, из них 42 плавсредства. Задействован беспилотный аппарат.

Уровень воды в реке Ишим по состоянию на 20 часов 7 мая составил 955 сантиметров. По прогнозу Центра «Антистихия» МЧС России, прохождение пика волны паводка в районе Ишима прогнозируется 9-10 мая.

Фото: 72.mchs.gov.ru