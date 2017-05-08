​Предупреждение авиакомпаниям о приостановке чартеров в Турцию отозвано

Предупреждение авиакомпаниясм о возможной приостановке чартеров в Турцию отозвано, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Росавиацию. Однако в ведомстве не уточнили, коснется ли это всех курортных направлений Турции.

В начале апреля Росавиация разослала телеграммы российским авиакомпаниям с предупреждением, что из-за сложной внутриполитической ситуацией в Турции может быть остановлена чартерная программа полетов в эту страну. Но рейсы не были остановлены. И сейчас это самое популярное направление отдыха за границей у россиян.

Отдых в Турции привлекает россиян ценой. Он в два раза дешевле, чем поездка на неделю во Вьетнам или Таиланд. Средняя стоимость пакетного тура на одного человека на неделю в Турции обойдется в 23,5 тысячи рублей.

Отметим, что спрос на отдых в Турции не снизился после предупреждения Росавиации и у жители Нижневартовска и восточной части Югры. Как рассказала siapress.ru ранее директор нижневартовского агентства путешествий «Крокодил» Наталья Гущина, путевки на зарубежный курорт раскупаются достаточно активно. За счет раннего бронирования туроператоры предлагают путешествия со скидками от 30 процентов на проживание в отелях, поэтому горожане стараются успеть забронировать свой отпуск с выгодой. «Желающих аннулировать свои заявки из-за появившейся информации о возможной отмене чартерных рейсов нет. Заполнение первых рейсов идет со 100% опережением начала полетной программы. К примеру, ‪26‬ мая рейс с путевкам на 13 ночей полностью закрыт по итогам продаж», - отмечала она.