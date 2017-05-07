​В День Победы в Югре будет дождливо и ветрено

Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал прогноз погоды на начало следующей недели. В понедельник, 8 мая, ожидаются неблагоприятные погодные явления: ветер порывами 12-17 метров в секунду, осадки смешанного характера различной интенсивности. Температура ночью составит -3,+2 ºС, при прояснениях -4,-9 ºС, днем +5,+10 ºС, местами до 0 ºС.

Во вторник, 9 мая, также ожидаются снег с дождем, порывистый ветер, температура ночью составит +1,-4 ºС, при прояснениях -6,-11 ºС, днем +5,+10 ºС, местами до 0 ºС.