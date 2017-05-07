​Костры не разжигать, мусор не бросать: в Сургуте действует особый пожароопасный режим

В период майских праздников в Сургуте объявлен особый пожароопасный период, напоминает управление ГО и ЧС администрации города. Специалисты подчеркивают, что большинство пожаров возникает в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Во время выстрела охотника вылетевший из ружья пыж начинает тлеть, поджигая сухую траву. Часто можно видеть, насколько завален лес бутылками и осколками стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы. Не полностью потушенный костер в лесу служит причиной последующих больших бедствий.

В пожароопасный период в лесу категорически запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, торфяниках, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев. В других местах разведение костров, использование мангалов, других приспособлений для приготовления пищи допускается на площадках, отделённых противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. Также запрещено бросать горящие спички, окурки, стекло, употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, использовать пиротехнические изделия, оставлять в лесу, промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал, заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом. Нельзя выжигать лесную подстилку, сухую траву, стерню на полях и другие лесные горючие материалы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам и не отделённых противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

Необходимо проводить санитарную очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора сухостоя и других легковоспламеняющихся материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделение леса противопожарной минерализованной полосой не менее 0,5 метров или иным противопожарным барьером.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. Если вы обнаружили очаги возгорания, нужно незамедлительно сообщить об этом по телефонам 01 или 112.