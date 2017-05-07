​В Кондинском районе можно заключить брак со скидкой

Отдел ЗАГС администрации Кондинского района объявляет акцию «Счастливое время». На Едином портале государственных и муниципальных услуг можно самостоятельно выбрать желаемую дату и время регистрации заключения брака на летние месяцы и оплатить государственную пошлину со скидкой 30 процентов. В пресс-службе администрации района отметили, что только для участников акции будет доступно время для регистрации заключения брака - с 15 до 16 часов.

Дополнительную информацию можно получить в отделе ЗАГС администрации Кондинского района по телефону 8 (34677) 32544, +79519636062.

Через портал госуслуг можно получить все услуги, предоставляемые органами ЗАГС – подать заявление на заключение брака, регистрацию рождения, установления отцовства, перемены имени, получение повторного свидетельства, справки и другие.