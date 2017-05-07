​В Сургуте пройдет акция «Дни помощи животным»

В Сургуте 12 и 19 мая с 16.00 до 18.00 пройдет акция «Дни помощи животным», сообщает пресс-служба администрации города. Желающие завести собаку могут прийти на производственную базу Сургутского городского муниципального унитарного коммунального предприятия на улице Производственной, 14, и выбрать себе животное.

Организаторы акции призывают всех, кто решился приютить бездомную собаку, помнить о том, что это живое существо, и его содержание требует сил, свободного времени и финансовых затрат.