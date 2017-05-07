​У губернатора Югры Натальи Комаровой в 2016 году снизился доход

В 2016 году губернатор Югры Наталья Комарова заработала 2 млн 913 тысяч 705 рублей. Это на 12,4 процента ниже, чем в 2015-м, когда доход главы региона составил 3,3 млн рублей. Кроме того, как следует из информации, опубликованной на сайте правительства ХМАО, в 2016 году у губернатора выросла пенсия — с 82,5 тысяч рублей в 2015-м до 217,4 тысяч рублей в нынешнем году.

В собственности у губернатора по-прежнему квартира (186,2 кв.м.) и машиноместо (12,7 кв.м.). Также в пользовании у Натальи Комаровой жилой дом площадью 459,3 квадратных метра.