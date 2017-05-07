​Югорчане могут воспользоваться модернизированным приложением «Госуслуги ХМАО»

Мобильное приложение «Госуслуги ХМАО» модернизировано. В обновленной версии в тестовом режиме доступны две наиболее популярные услуги в электронном виде: «Проверка очереди в детский сад» и «Электронный дневник». Теперь система запоминает единожды внесенные данные, что значительно упрощает работу с ним. Также в меню приложения добавлена новостная лента и интерактивная справка, сообщает Ugra-news со ссылкой на профильный департамент.

Чтобы воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги ХМАО» необходимо: быть зарегистрированным пользователем Единого портала государственных услуг gosuslugi.ru, заполнив для этого анкету на сайте; скачать мобильное приложение «Госуслуги ХМАО» из интернет-магазина Google play или App Store; для получения выбранной услуги («Проверка очереди в детский сад» или «Электронный дневник») необходимо внести соответствующие данные и нажать кнопку «Получить услугу».