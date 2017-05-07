​Для призывников Советского района проведут День открытых дверей

Через неделю, 14 мая, на сборном пункте Югры в поселке Таежный Советского района для призывников и их родителей проведут информационно-патриотические мероприятия «День открытых дверей» и «Торжественная отправка граждан к местам прохождения военной службы». Для новобранцев и их близких проведут экскурсию по казармам, столовой, плацу, сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей. Специалисты также ответят на все интересующие призывников вопросы по поводу прохождения военной службы.