​В Пыть-Яхе пройдет благотворительная акция «Никто не забыт»

В Пыть-Яхе городская профсоюзная организация работников учреждений образования проводит к 9 мая благотворительную акцию «Никто не забыт». В ней может принять участие любой желающий. В рамках акции будут собраны средства для оказания помощи нуждающимся пожилым людям, которые в силу своих преклонных лет и состояния здоровья уже не могут работать.

Для того, чтобы стать участником акции можно приготовить любую работу декоративно-прикладного творчества, поделку, рукоделие, выпечку. Все это будет представлено на ярмарке, которая пройдет 9 мая, рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Все вырученные от продажи средства будут переданы в Совет ветеранов и потрачены на ремонт помещения совета. По всем вопросам обращаться e-mail: miss.masich@mail.ru