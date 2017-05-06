​Подмосковная школа весь день транслировала Киркорова: родители возмущены

Родители подмосковных школьников пришли в возмущение от того, что их чада весь день слушали в школе песни Филиппа Киркорова. Как сообщает InterMedia, дело было в одной из школ Дмитровского района 30 апреля. По репродуктору передавали не только хиты Филиппа Лучезарного, но и истории из его жизни, котореы читали дети. Акция, как оказалось, была приурочена к юбилею певца — ему исполнилось 50 лет.

Как уточнило издание «Подмосковье сегодня», 70-минутный сюжет записали старшеклассники по инициативе администрации образовательного учреждения. Впрочем, трансляцию пришлось прервать: в школу начали звонить возмущенные родители, которым жаловались дети. По словам ответственного за сайт школы Юрия Сапожникова, вообще-то акция была призвана поднять настроение ученикам. Директору школы пришлось извиняться перед ними и родителями.

А в шоу-бизнесе уже начали комментировать конфуз. Так, коллега Киркорова по сцене Николай Басков заявил, что не стоит заставлять детей слушать кого бы то ни было насильно. «С другой стороны, лучше Киркоров, чем группа «Ленинград», — добавил он. — У него хотя бы мата нет».