​Курортный сбор введут в России

Четырехлетний эксперимент по введению платы за пользование курортной инфраструктурой начнется в следующем году в нескольких курортных зонах России: «Ведомости» сообщают, что законопроекте, внесенном правительством в Госдуму, упоминаются Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский краях.
Документ также определяет льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора.
После того, как эксперимент завершится, «будет принято решение о введении курортного сбора на постоянной основе на всей территории России или об отказе от его введения», — говорится в справке к документу.
Срок проведения эксперимента — 2018-2022 годы. Курортный сбор в этот период не должен превышать ста рублей в сутки. В зависимости от сезонности он может быть дифференцирован — даже до нуля. Платить его придется тем, кто соберется отдыхать на означенных курортах.
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