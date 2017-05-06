​Курортный сбор введут в России

Четырехлетний эксперимент по введению платы за пользование курортной инфраструктурой начнется в следующем году в нескольких курортных зонах России: «Ведомости» сообщают, что законопроекте, внесенном правительством в Госдуму, упоминаются Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский краях.

Документ также определяет льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора.

После того, как эксперимент завершится, «будет принято решение о введении курортного сбора на постоянной основе на всей территории России или об отказе от его введения», — говорится в справке к документу.

Срок проведения эксперимента — 2018-2022 годы. Курортный сбор в этот период не должен превышать ста рублей в сутки. В зависимости от сезонности он может быть дифференцирован — даже до нуля. Платить его придется тем, кто соберется отдыхать на означенных курортах.