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​Сразу несколько собственников офисов потребовали от штабов Навального освободить помещения

«Пошли по алфавиту». Сразу несколько собственников офисов потребовали от штабов политика Алексея Навального в регионах освободить помещения. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель предвыборного штаба оппозиционера Леонид Волков.

«Владимир («угрожали возбудить уголовное дело против отца собственника»), Волгоград («ребята, извините, на меня так давят, что не могу больше держаться»), Вологда (причину не называют), Владивосток (пришли в штаб, устроили обыск, все перевернули)», — перечисляет он и делает вывод: «Есть гипотеза, что пошли по алфавиту просто». Однако гипотезу ломает тот факт, что к требованиям также присоединились собственники в Краснодаре и Москве.

Напомним, что в Сургуте планировалось открытие предвыборного штаба Навального в мае, однако с момента публикации планов ни о каких сроках их реализации ни разу не сообщалось.


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Сегодня в 11:17, просмотров: 202, комментариев: 0


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