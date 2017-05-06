​Путин поручил распространять кино с «объективной информацией» о России

Президент России Владимир Путин поручил Минкомсвязи заняться распространением российских фильмов на крупных медиарынках. Как сообщают «Ведомости», об этом шла речь на заседании российского организационного комитета «Победа», состоявшегося 20 апреля в Кремле.

«Министерству связи и массовых коммуникаций обеспечить распространение на крупных медиарынках российских документальных, художественных фильмов и сериалов, отражающих объективную информацию о России, в том числе о ее роли в победе над нацизмом», — говорится в протоколе заседания. Также даны и сроки выполнения — 31 января 2018 года.