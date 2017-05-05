​Путин заинтересовался эффективностью борьбы с запрещенной информацией в интернете

Президент России Владимир Путин дал поручение главе Роскомнадзора Александру Жарову совместно с генеральным прокурором Юрием Чайкой и с привлечением представителей Общероссийского народного фронта оценить эффективность борьбы с запрещенной информацией в интернете. Как сообщает сайт Кремля, поручение проанализировать «эффективность правовых механизмов, направленных на предотвращение и пресечение использования в информационно-телекоммуникационной сети интернет информации, распространение которой запрещено в Российской Федерации» дано по итогам прошедшего 3 апреля медиафорума Общероссийского народного фронта.

После того, как оценка будет дана, чиновникам нужно будет представить предложения по совершенствованию законодательства: срок, данный трем ведомствам, — 1 июля.