​Госдума намерена запретить СМИ писать о самоубийствах

Чтобы существенно снизить количество суицидов, надо запретить СМИ писать о них, решили в Госдуме: нижняя палата российского парламента рассмотрит законопроект, который откажет журналистам в праве освещать случаи самоубийств, сообщает ТАСС.

Авторы документа — депутаты Госсовета Удмуртии — апеллируют к опыту Австрии, где подобный запрет положительно сказался на количестве суицидов. «В 1987 году венский центр кризисной помощи совместно с сотрудниками метрополитена пошли на своеобразный эксперимент: решили больше не освещать факты «смерти на рельсах» или, по крайней мере, не раздувать из них сенсации, уделяя данным происшествиям минимум внимания. Уже через месяц количество самоубийств в метро снизилось почти втрое», — говорится в законопроекте.