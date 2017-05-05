«Под Новый год подарочек будет». ​Жириновский рассказал о возможном преемнике Путина

Неизвестно, станет ли участвовать в президентских выборах Владимир Путин: вопрос решится в декабре, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала «Дождь». Он отметил, что Путин любит оригинальные ходы, поэтому в конце года нам, вполне возможно, предстоит сильно удивиться.

«Вы не торопитесь, вы так всегда торопитесь. А он любит делать оригинальный ход. Но в любом случае, его преемник, его ставленник изначально имеет больше возможностей», — констатировал политик, который, кстати, и сам намерен побороться за место в Кремле: напомним, выборы пройдут в России уже в следующем году.

Преемником — если он вообще будет — точно не станет Дмитрий Медведев, подчеркнул Жириновский: «Там 10 человек есть, они решат. Они еще не решили. Все решения будут приняты в декабре. Под Новый год подарочек будет, чтобы вы узнали, кто от них кандидат».

Сейчас, напомним, известно, что за президентский пост собираются бороться Владимир Жириновский, Григорий Явлинский и Алексей Навальный.