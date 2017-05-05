​Роскомнадзор заблокировал еще один непопулярный мессенджер

В России заблокирован еще один мессенджер: в поле зрения Роскомнадзора попал китайский WeChat, который с сегодняшнего дня недоступен для пользователей.
Напомним, ранее четыре подобных сервиса также потеряли доступ к российской аудитории, поскольку не хранят данные о ней на российских серверах. Пока что Роскомнадзор бьет по мессенджерам, которые непопулярны у россиян — в РФ предпочитают пользоваться Viber, Whatsapp, Telegram.
Как дела в «Лаборатории Салахова»? Директор гимназии Алексей Савенков // 18 мая в 11:00