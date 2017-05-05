​Алексей Кудрин предложил уменьшить число пенсионеров

Сократить количество пенсионеров в России предложил глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин. Как передает lenta.ru, идея изложена в стратегии развития России до 2035 года. По словам финансиста, повышение возраста выхода на пенсию может дать сокращение на девять процентов, то есть на 3,87 миллиона человек. Предполагается, что пенсионный возраст можно увеличить для женщин — до 63 лет, для мужчин — до 65 лет (с шагом на полгода начиная с 2019 года). Тогда в стране останется 38,52 миллиона пенсионеров.

Кроме того, и условия получения пенсий следует ужесточить, говорит глава ЦСР: в его предложении минимальный стаж, необходимый для получения выплат от государства, должен составлять 20 лет, притом что сейчас происходит постепенное повышение только до 15 лет. А также предлагается увеличить минимальное количество пенсионных баллов до 52: напомним, что пока что правительство планирует поднять этот показатель до 30 баллов к 2025 году.