​Посольство России подшутило над Times на тему вмешательства в выборы

Российское посольство в Великобритании шуткой отметило выход первой полосы газеты Times, на которой премьер Тереза Мэй предупреждает, что «Брюссель вмешивается в наши выборы».
«Слава Богу, на этот раз не Россия», — прокомментировало диппредставительство в своем твиттере, реакцию отметила gazeta.ru, напомнив, что ранее Мэй обвинила политиков Евросоюза в стремлении повлиять на результаты досрочных парламентских выборов в Британии.
Напомним, что американские власти обвиняют Россию в том, что она якобы влияла на ход выборов президента США — в результате им стал Дональд Трамп.
Как дела в «Лаборатории Салахова»? Директор гимназии Алексей Савенков // 18 мая в 11:00