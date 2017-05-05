​Посольство России подшутило над Times на тему вмешательства в выборы

Российское посольство в Великобритании шуткой отметило выход первой полосы газеты Times, на которой премьер Тереза Мэй предупреждает, что «Брюссель вмешивается в наши выборы».

«Слава Богу, на этот раз не Россия», — прокомментировало диппредставительство в своем твиттере, реакцию отметила gazeta.ru, напомнив, что ранее Мэй обвинила политиков Евросоюза в стремлении повлиять на результаты досрочных парламентских выборов в Британии.

Напомним, что американские власти обвиняют Россию в том, что она якобы влияла на ход выборов президента США — в результате им стал Дональд Трамп.